Türkiye Enstrüman kılıfından uyuşturucuyu 'Ayzek' yakalattı

Enstrüman kılıfından uyuşturucuyu 'Ayzek' yakalattı

Türkiye

Enstrüman kılıfından uyuşturucuyu 'Ayzek' yakalattı

Hakkari'de polisin durdurduğu kargo aracında narkotik köpeği 'Ayzek' ile yapılan aramada, kanun kılıfına gizlenen 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 10:00 Son Güncelleme:
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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürürken, ihbar üzerine durdurulan kargo aracında arama yapıldı. 

Narkotik köpeği 'Ayzek' ile araçta yapılan aramada, kanun kılıfının içine gizlenen 13 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)

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