Gerekli malzemeler

Boş su şişesi

Birbirinden farklı şişenin içerisine girebilecek materyaller (taş, pirinç, toprak gibi...)

Enstrüman yapma oyunu oynanışı

Evdeki boş şişelerin içerisine farklı materyaller doldurarak onları birer enstrümana dönüştürün. Şeffaf şişeleri dolduracağınız renkli materyaller hem görsel olarak hem de işitsel olarak çocuğunuzun dikkatini çekecektir. Kendi küçük orkestranızı evde kurabilirsiniz. Oyunu bütün aile oynayabilir keyifli vakit geçirebilirsiniz.



