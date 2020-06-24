Etkinlik Rehberi Enstrüman yapma oyunu

Enstrüman yapma oyunu

Etkinlik Rehberi

Enstrüman yapma oyunu

Çocuğunuzla evde oynayabileceğiniz oyunlardan bir tanesi de enstrüman yapma oyunu. Boş şişelerin içerisine farklı materyaller koyarak kendi müziğinizi üretebilirsiniz.

24 Haziran 2020, Çarşamba 18:15 Son Güncelleme:
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Gerekli malzemeler

  • Boş su şişesi
  • Birbirinden farklı şişenin içerisine girebilecek materyaller (taş, pirinç, toprak gibi...)

Enstrüman yapma oyunu oynanışı

Evdeki boş şişelerin içerisine farklı materyaller doldurarak onları birer enstrümana dönüştürün. Şeffaf şişeleri dolduracağınız renkli materyaller hem görsel olarak hem de işitsel olarak çocuğunuzun dikkatini çekecektir. Kendi küçük orkestranızı evde kurabilirsiniz. Oyunu bütün aile oynayabilir keyifli vakit geçirebilirsiniz. 

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