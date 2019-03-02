EPDK personel alımı şartları neler? EPDK başvuruları ne zaman?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personel alımı sınav duyurusunu internet sitesinden paylaştı. Toplam 24 personel alımının gerçekleştirileceği ilan için adaylar “EPDK personel alımı şartları neler?” “EPDK başvuruları nasıl yapılır?” sorularını merak ediyor. İşte EPDK personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar…

EPDK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25 Mart – 5 Nisan 2019 tarihleri arasında 15 (on beş) adet yönetim görevlisi, 9 (dokuz) adet mühendis olmak üzere toplam 24 (yirmi dört) kadro için giriş sınavı yapılacak.

EPDK BAŞVURU ŞARTLARI NE?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

b) (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans programları ile YÖK tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 04/03/2019 itibarıyla taşımak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına girmiş olmak,

ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilmemiş olmak.

EPDK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Giriş sınavına başvuru için adaylar son başvuru tarihi olan 4 Mart 2019 Pazartesi günü saat 23:59‘a kadar http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekiyor. Başvurular elektronik ortamda yapılacak. Adayların, fotoğrafları ile ön ve arka tarafı yer alacak şekilde mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri gerekiyor.

EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu"nu doldurup elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacak. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

(V) inci maddede yer alan kontenjanların 5 (beş) katı aday sınava çağrılacak. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak. Bu şekilde belirlenen sayıda aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecek. Her bir kontenjana ait KPSS puan türü itibarıyla, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacak.

Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.org.tr Kurum internet adresinde ilan edilecek. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak. Sınavda, kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi bulundurulması zorunlu olacak. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak.

EPDK PERSONEL ALIMI HANGİ ALANDAKİLERİ KAPSIYOR?

İlanda giriş sınavı yapılacak 15 (on beş) adet yönetim görevlisi ve 9 (dokuz) adet mühendis kadrosunun öğrenim dalları itibarıyla dağılımı şu şekilde:

15 kişi alınacak Yönetim Görevlisi kadrosu için 75 kişi sınava çağrılacak. Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel, Personel Yönetimi, Maliye, İşletme, İşletme Yönetimi, Genel İşletme, İşletme-Muhasebe, İşletmecilik, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Sigortacılık, Finans ve Muhasebe, Finans önlisans programlarının birinden mezun olan adaylar KPSSP93 puan türünde 75 puan alanlar başvurabilecek.

Mühendis kadrosu için 9 kişi alınacak. KPSSP3 puan türünden 75 alanlar başvuru yapabilecek. Sınava 45 kişi çağrılacak. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği alanlarının birinden mezun olanlar başvuru yapabilecek.

EPDK personel alımı sınavı sözlü olarak yapılacak. Giriş Sınavında adaylar; genel yetenek ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecek.



