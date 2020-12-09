Ekonomi EPDK'dan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

EPDK'dan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Ekonomi

EPDK'dan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Eenerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin bazı harcamalarının faturalara ekleneceği iddiasıyla ilgili, "Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiası da kesinlikle doğru değildir" açıklaması yapıldı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 22:58 Son Güncelleme:
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EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu giderlerin dönem net karı ve Kurumlar Vergisi hesaplamalarında da mali mevzuata göre dikkate alınan giderler olduğu belirtilerek, "Bu giderler; sadece dağıtım şirketleri için değil tüm sektörler, tüm şirketler, hatta kamu kurumları için yasal altyapısı ve dayanağı olan giderlerdir. Dağıtım şirketleri özelinde bakıldığında ise bu giderler özelleştirme öncesinde dahi bulunmaktadır. Kurumumuz yaptığı düzenleme ile bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Dolayısıyla mali mevzuatta şirketlerin mali ve düzenleyici hesap planlarında yer alan söz konusu giderler üzerinden kurgulanan görsellerle vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir" denildi.

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Giderlerin tüketiciye yansıtıldığı fakat gelirlerin ise şirkete bırakıldığı iddiasının doğru olmadığı kaydedilerek, "Söz konusu giderler, ana faaliyet konusu olan personel, bakım onarım, endeks okuma, kesme bağlama, IT, malzeme, genel yönetim giderleri gibi giderlerden farklı değerlendirilmekte, tavana tabi tutulmaktadır. Yani şirketler bu tip giderleri düşürmeye, düşük tutmaya zorlanmaktadır. İlan giderleri faaliyetle ilişkili resmi ilanlardır, reklam amaçlı ilanları kapsamamaktadır. Bu ölçüde büyük ve her tüketiciye dokunan bir faaliyetle iştigal eden şirketlerin faaliyetlerinin doğal sonucu olarak tüketiciyi bilgilendirmeleri ve ilanlarda bulunmaları gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

DHA


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