Ekonomi EPDK'dan son dakika kararı! Akaryakıt fiyatları...

EPDK'dan son dakika kararı! Akaryakıt fiyatları...

Ekonomi

EPDK'dan son dakika kararı! Akaryakıt fiyatları...

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz akaryakıtla ilgili son dakika açıklamasında, 'Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak' dedi.

17 Mart 2021, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
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Son dakika gelen habere göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık" dedi.

EPDK Başkanı Yılmaz, "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" ifadelerini kullandı.


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