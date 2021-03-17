EPDK'dan son dakika kararı! Akaryakıt fiyatları...
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz akaryakıtla ilgili son dakika açıklamasında, 'Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak' dedi.
17 Mart 2021, Çarşamba 11:03 Son Güncelleme:
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Son dakika gelen habere göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Tüketicilerimizi, sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için akaryakıtta tavan fiyat kararı aldık" dedi.
EPDK Başkanı Yılmaz, "Akaryakıt fiyatlarında 17-20 kuruş indirim olacak, kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" ifadelerini kullandı.