EPDK'dan 'ucuz olanı tercih edin' paylaşımı
EPDK, akaryakıt alınırken dikkat edilmesi gerekenleri kamuoyu ile paylaştı. EPDK geçtiğimiz hafta haksız kar artışı ile ilgili inceleme başlatmıştı.
09 Mart 2021, Salı 10:35 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarındaki haksız kâr artışına "dur" diyen ve gizli zam yaptığı tespit edilen akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yeni bir çalışmaya imza attı.
"Akaryakıt alırken dikkat" konulu bir infografik hazırlayan EPDK, akaryakıt alırken dikkat edilmesi gerekenleri kamuoyu ile paylaştı. EPDK, "Akaryakıt kalitesi her lisanslı bayide aynıdır, markayı değil ucuz olanı tercih edin" mesajı paylaştı.
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