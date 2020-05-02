Fiziksel e-spor turnuvalarını iptal eden şirketler arasına katılan Epic, 2020 Fortnite Dünya Kupası’nı tamamen iptal ettiklerini açıkladı. Bu etkinliğin gerçekleşmeyeceği şaşırtıcı olmasa da Epic, “bölgeler arası çevrimiçi rekabet sınırlamaları”nın internet tabanlı bir turnuvayı pratik hale getirdiğini de sözlerine ekledi.

Epic Games, resmi Fortnite Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen ay, 2020 için planlanan yol haritamızı duyuracağımızı söylemiştik. Bugün 2020 için planlamalarımıza dair güncellemeleri sizlere duyurmak istedik... 2020’nin geri kalanında tüm Fortnite müsabakaları çevrimiçi olarak yapılacaktır. Bölgeler arası çevrimiçi rekabetin sınırlamaları nedeniyle, 2020’de Fortnite Dünya Kupası olmayacak” dedi.

Şirketin Fortnite Dünya Kupası’nı 2021 yılında gerçekleştirmesi bekleniyor.

Epic, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.