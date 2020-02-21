Epic Games 217 lira ve 40 liralık iki oyunu ücretsiz yaptı

Epic Games, Assasin's Creed Syndicate ve Faeria oyunları için ücretsiz indirme fırsatı sundu.

Steam üzerinde 217 liraya satılan Assasin's Creed Syndicate ve yine Steam üzerinde 40 liraya satılan Faeria oyunları, 20 Şubat-27 Şubat tarihleri arasında ücretsiz indirilebilecek.

Oyunları indirenler, her iki oyunu da süresiz olarak ücretsiz oynamaya devam edebilecek. Epic Games, sunduğu bu fırsatlarla Steam'in tahtını sallamaya ve Steam ile arasındaki rekabetin artmasına neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Steam'in web sitesinin girişinde Epic Games ile ilgili küfürlü bir ibare yer almış, fakat olayın bir saldırı sonucu gerçekleştiği anlaşılmıştı.

Assassin's Creed Syndicate nedir?

Sanayi Devrimi dönemini anlatan Assassin's Creed Syndicate, Londra'da geçen bir oyun. Jacob Frye adlı karakteri oynadığımız Assassin's Creed Syndicate oyununda tam bir tarihi yolculuk yaşanıyor. Sanayi Devrimi döneminin bütün Britanya dokusunu işleyen oyun, araçlardan at arabasına, trenlerden dönemin ünlülerine kadar birçok detay sunuyor.

Faeria nedir?

Yeni nesil bir strateji ve kart oyunu olan Faeria'da önemli olan kart biriktirmek. Çok fazla kart çeşidi olduğu için en başta karmaşık gelse de zamanla hangi kartın neye yaradığını çözüp ona göre bir strateji belirleyebiliyoruz.