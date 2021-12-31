Epic Games, 295 TL değerindeki 3 oyunu ücretsiz veriyor
Epic Games, 295 TL değerindeki üç farklı Tomb Raider oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Şirket, 16 Aralık 30 Aralık tarihleri arasında her gün 1 adet oyunu ücretsiz vermişti.
31 Aralık 2021, Cuma 10:02 Son Güncelleme:
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Epic Games, her gün bir adet oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Şu anda ücretsiz olan oyun ise 3 farklı Tomb Raider oyunu. Oyunlar, 6 Ocak saat 19:00’a kadar ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunu kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, oyuna süresiz olarak erişebilecek. Ayrıca Epic Games tarafından verilen oyunlar, normalde toplam 295 TL olarak satılmaya devam ediyor.
Platform içerisinde her gün Türkiye saati ile 19:00’da yeni bir oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen oyunlar ise Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Tomb Raider GOTY.
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit
İşlemci: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 40 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB
DirectX: Sürüm 12
Depolama: 40 GB kullanılabilir alan