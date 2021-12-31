Epic Games, 295 TL değerindeki 3 oyunu ücretsiz veriyor

Epic Games, her gün bir adet oyunu ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Şu anda ücretsiz olan oyun ise 3 farklı Tomb Raider oyunu. Oyunlar, 6 Ocak saat 19:00’a kadar ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunu kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, oyuna süresiz olarak erişebilecek. Ayrıca Epic Games tarafından verilen oyunlar, normalde toplam 295 TL olarak satılmaya devam ediyor.

Platform içerisinde her gün Türkiye saati ile 19:00’da yeni bir oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen oyunlar ise Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Tomb Raider GOTY.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: i3-3220 INTEL or AMD Equivalent

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660/GTX 1050 or AMD Radeon HD 7770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7 4770K, 3.40 Ghz or AMD Ryzen 5 1600, 3.20 Ghz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon RX 480, 8GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan