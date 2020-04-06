Epic Games bir sonraki ücretsiz oyununu açıkladı

Epic Games, geçtiğimiz hafta Gone Gome ve Hob oyunlarını ücretsiz erişime açmıştı. Şirket bu hafta ise Steam fiyatı 59 TL olan Sherlock Holmes: Crimes & Punishments oyununu kısa süreliğine ücretsiz yapacak.

Ukrayna merkezli indie stüdyo Frogwares tarafından geliştirilen oyun, 2014 yılında piyasaya sürüldü. Oyunda altı adet zor cinayet, kayıp kişi ve hırsızlık vakasını çözmeye çalışıyorsunuz. Onları çözmek için ikonik, isimsiz bir dedektif olarak oynuyorsunuz, bir sürü farklı beceriyi kullanıp, eylemlerinizi ahlaki seçimlere karşı dengeliyorsunuz.

Sherlock Holmes: Crimes & Punishment; PCGamer üzerinde 84/100, Gamespot ve Polygon gibi oyun üzerine kurulu diğer otoritelerdeyse 8/10 puan almıştı.

Sherlock Holmes oyununu Epic Games’in internet sitesi üzerinden 9-16 Nisan tarihleri arasında indirebilirsiniz.



