Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Twitter’dan yaptığı açıklamada blokzincir teknolojisinin oyunlarda kullanımı hakkındaki görüşlerini açıkladı. Sweeney, belli kurallara uyulduğu takdirde kripto para ve NFT kullanılan oyunların Epic Games Store’da yer alabileceğini duyurdu.

Sweeney konu hakkında, “Epic Games Store ilgili yasalara uymaları, şartlarını belirlemeleri ve uygun bir mecra tarafından yaş derecelendirilmesi yapılması şartıyla blokzincir teknolojisini barındıran oyunları memnuniyetle karşılayacaktır. Epic Games kendi oyunlarında kripto teknolojiler kullanmasa da, finans ve teknoloji alanlarından inovatif fikirlere açığız” dedi.

Sweeney, NFT alanında da çalışacak oyun geliştiricilerle çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. Oyunlar, belirlenen yasalara uymak, şartları karşılamak ve yaş derecelendirmesi yapmak koşuluyla platformda yer alabilecek.