Epic Games, Fortnite’ı Çin’den kaldırıyor

Tencent, Fortnite’ı Çin’den kaldırıyor. Yetkililer bu kararın verilmesine sebep olarak ülkenin teknoloji sektörüne yönelik büyük baskılarını gösterdi.

Pekin, ekonomi üzerindeki kontrollerini sıkılaştırmak için teknoloji sektörüne düzenleyici kısıtlamalar getirmeye başlamıştı. Bu sebeple de birçok şirket ülkeden çekilme kararı almıştı. Microsoft’un iş ağı LinkedIn de geçtiğimiz haftalarda bu sebepler dolayısıyla Çin’den çekileceğini duyurmuştu.

Yetkililer, 15 Kasım 2021’den itibaren Fortnite’ın Çin versiyonunun ülkeden kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada “Fortnite China’nın Beta testi sona erdi. Sunucular yakında kapatılacak. 15 Kasım saat 11’de sunucuları kapatacağız ve oyuncular artık giriş yapamayacak” denildi.

Fortnite, 350 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en popüler oyunları arasında üst sıralarda yer alıyor.



