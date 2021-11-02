Bilim & Teknoloji Epic Games, Fortnite’ı Çin’den kaldırıyor

Epic Games, Fortnite’ı Çin’den kaldırıyor

Bilim & Teknoloji

Epic Games, Fortnite’ı Çin’den kaldırıyor

Epic Games, Çin’in teknoloji sektörüne olan baskıları sebebiyle popüler Fortnite’ı Çin’den çekme kararı aldı.

02 Kasım 2021, Salı 14:31 Son Güncelleme:
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Tencent, Fortnite’ı Çin’den kaldırıyor. Yetkililer bu kararın verilmesine sebep olarak ülkenin teknoloji sektörüne yönelik büyük baskılarını gösterdi.

Pekin, ekonomi üzerindeki kontrollerini sıkılaştırmak için teknoloji sektörüne düzenleyici kısıtlamalar getirmeye başlamıştı. Bu sebeple de birçok şirket ülkeden çekilme kararı almıştı. Microsoft’un iş ağı LinkedIn de geçtiğimiz haftalarda bu sebepler dolayısıyla Çin’den çekileceğini duyurmuştu.

Yetkililer, 15 Kasım 2021’den itibaren Fortnite’ın Çin versiyonunun ülkeden kaldırılacağını duyurdu. Açıklamada “Fortnite China’nın Beta testi sona erdi. Sunucular yakında kapatılacak. 15 Kasım saat 11’de sunucuları kapatacağız ve oyuncular artık giriş yapamayacak” denildi.

Fortnite, 350 milyondan fazla oyuncusuyla dünyanın en popüler oyunları arasında üst sıralarda yer alıyor.


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