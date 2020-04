Epic Games iki oyunu daha ücretsiz yaptı

Epic Games satışa sunduğu pek çok oyunun yanında her hafta abonesi olanlara iki oyunu ücretsiz dağıtıyor. PC sahipler için bu sefer Sherlock Holmes: Crimes and Punishments ve Close to the Sun oyunları ücretsiz olarak sunuldu. Bu oyunları kütüphanenize eklemek için buradan oyunları satın al demeniz yeterli olacak. 16 Nisan 2020 saat 18:00’a kadar bu oyunları kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz zaman indirip oynayabiliyorsunuz.

Fortnite’ın geliştiricisi ayrıca önümüzdeki hafta ücretsiz olarak vereceği oyunları da duyurdu. Önümüzdeki hafta yani 16 Nisan – 23 Nisan tarihleri arasında Just Cause 4 ve Wheels of Aurelia oyunları ücretsiz olarak PC sahiplerine sunulacak.