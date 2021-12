Epic Games yıl sonuna kadar her gün 1 oyun hediye edecek

Daha önce birçok kez PS Plus oyunlarını önceden sızdıran Dealabs, Epic Games'in yıl sonuna kadar her gün 1 oyun hediye edeceğini iddia etti. İddiaya göre 16 Aralık'tan itibaren her gün bir ücretsiz oyun verilecek ve ilk oyun Shenmue III olacak.

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok. Ancak resmi bilgi 16 Aralık saat 18:59'da belli olacak. Epic Games'in bu haftaki hediyelerini ise şu anda hesabınıza ekleyebilirsiniz.