Epic Games, yılbaşı indiriminde bedava oyun dağıtıyor
Oyun piyasasının önde gelen şirketlerinden Epic Games, yılbaşına özel indirimler yaptı. 3 farklı kampanyayla indirim ve bedava oyun kampanyası yapan şirket, oyunseverler için 12 gün boyunca bu hizmeti devam ettirecek.
Epic Games yılbaşı için 12 gün boyunca kampanya yapıyor. Oyun tutkunlarının yılbaşını renklendirecek olan 3 kampanyası bulunan şirketin müjdeleri şöyle:
60 liralık Epic indirim kuponu
80 lira ve daha pahalı oyunlarda Epic Games, 60 liralık indirim kuponu sunuyor. Bu kupon 1 Mayıs 2020'ye kadar aktif olacak. 80 lira ve üzeri alışverişlerde 60 liralık bir indirim çeki daha kazanılıyor.
Epic Games ücretsiz oyunlar
Yılbaşına kadar 12 gün boyunca her gün 1 oyun ücretsiz olarak sunulacak. Ücretsiz oyunlarla ilgili bir liste sunulmadı ve günlük olarak sürpriz yapılacak.
Birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler var
1 Ocak'a kadar birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler yapıldı. İndirimli oyunlar mağazada listeleniyor.