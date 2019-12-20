Epic Games, yılbaşı indiriminde bedava oyun dağıtıyor

Epic Games yılbaşı için 12 gün boyunca kampanya yapıyor. Oyun tutkunlarının yılbaşını renklendirecek olan 3 kampanyası bulunan şirketin müjdeleri şöyle:

60 liralık Epic indirim kuponu

80 lira ve daha pahalı oyunlarda Epic Games, 60 liralık indirim kuponu sunuyor. Bu kupon 1 Mayıs 2020'ye kadar aktif olacak. 80 lira ve üzeri alışverişlerde 60 liralık bir indirim çeki daha kazanılıyor.

Epic Games ücretsiz oyunlar

Yılbaşına kadar 12 gün boyunca her gün 1 oyun ücretsiz olarak sunulacak. Ücretsiz oyunlarla ilgili bir liste sunulmadı ve günlük olarak sürpriz yapılacak.

Birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler var

1 Ocak'a kadar birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler yapıldı. İndirimli oyunlar mağazada listeleniyor.