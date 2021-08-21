Epic Games, kullanıcılarına uzun süredir pek çok oyunu ücretsiz sunarak, yeni kullanıcılar kazanmaya ve Steam karşısındakini konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Epic Games - Apple davasında yer alan son belgelerden birinde ise Epic Games'in bu hamle ile ne kadar büyük bir başarı yakaladığı ortaya çıktı.

Mahkeme belgelerinde, Epic Games'in bu hamle ile 7 milyondan fazla yeni kullanıcı kazandığı ortaya çıktı. Epic Games'in GTA V ile yakaladığı başarıya en yakın olan diğer oyunlar ise 2,5 milyon yeni kullanıcı ile Civilization 6 ve 1 milyon yeni kullanıcı ile Subnautica oldu.

Epic Games güncel aylık aktif kullanıcı sayısını 58 milyon olarak açıkladı.