Epic Games Store’te yılbaşı indirimleri başladı. Birçok oyun indirimli olarak oyunculara sunuldu. İndirime giren oyunlara bakıldığında eski ve yeni birçok oyun, normal fiyatının altında satılıyor. İndirimler, 6 Ocak tarihine kadar devam edecek. Ayrıca oyunlar dışında ek paket ve DLC gibi ek içerikler de indirime girdi.

Bunların yanında oyuncular, ücretsiz oyunları kütüphanesine eklese dahi 60 TL kupon sahibi olabiliyor. Ancak bu konu kullanabilmek için minimum 80 TL değerindeki bir oyun satın almak gerekiyor. Yani 60 TL veya daha ucuz bir oyun, kupon ile tamamen ücretsiz bir şekilde alınamıyor.

Epic Store yılbaşı indirimlerinin öne çıkanları: