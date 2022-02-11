Bilim & Teknoloji Epic Games'te 110 TL'lik oyun ücretsiz oldu

Epic Games'te 110 TL'lik oyun ücretsiz oldu

Bilim & Teknoloji

Epic Games'te 110 TL'lik oyun ücretsiz oldu

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

11 Şubat 2022, Cuma 10:09 Son Güncelleme:
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Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Windbound isimli oyun. Oyunun Epic Games'teki değeri 109 TL. Hediyeyi 17 Şubat 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin oluyor.

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Brothers - A Tale of Two Sons. Onu da 17 Şubat'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.



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