Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Windbound isimli oyun. Oyunun Epic Games'teki değeri 109 TL. Hediyeyi 17 Şubat 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin oluyor.

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Brothers - A Tale of Two Sons. Onu da 17 Şubat'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.







