Pratik Bilgiler Epidural ne demek? Epidural ne anlama gelir?

Epidural ne demek? Epidural ne anlama gelir?

Pratik Bilgiler

Epidural ne demek? Epidural ne anlama gelir?

Günlük hayatta sık sık karşılaşılan kelimeler arasında yer alan Epidural kelimesinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Epidural ne demek? Epidural ne alama gelir? Epidural anlamı için haberimize bir göz atın.

16 Eylül 2020, Çarşamba 17:58 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Epidural ne demek? Epidural ne anlama gelir? Epidural kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

Epidural ne demek? 

Epidural doğumda doğum öncesinde anne adayının bel kısmından özel bir iğne ile girilerek omuriliğe takılan bir kateterden anestezik madde verilir. Bu uygulamanın amacı belden aşağısının uyuşturularak ağrının hissedilmesinin engellenmesidir. Diğer adları ağrısız doğum ve epidural analjezidir.

Ağrısız doğum normal doğum için kullanılan bir yöntemdir. Ancak bu yöntemle başlanan normal doğumun herhangi bir nedenle gerçekleşemediği durumlarda belden takılan epidural kateterden verilen ilaç dozu ve konsantrasyonu artırılarak sezaryen doğum da gerçekleştirilebilir.

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