Epson, EH-TW740 adlı projeksiyonunu kullanıcılara sundu

Günümüzde televizyon yerine projeksiyon kullanma fikri kulağa kötü gelmiyor. Hatta televizyon yerine projeksiyon ile daha büyük ekranda film ya da maç izlemenin keyfi hiçbir şeyde yok. Epson EH-TW740 ise evinizi küçük bir sinema salonuna dönüştürebiliyor. Tabi konu projeksiyon olunca pek çok kişinin aklına gelen ilk soru, “Lambası ne kadar dayanıklı?”. Epson EH-TW740, 18 yıla kadar lamba ömrüne sahip. Günde 3-4 saat televizyon izliyorsanız Epson bu konuda size yardımcı olabilir. EH-TW740, eşit beyaz ve renk parlaklığı sunan ve genellikle tek çipli DLP projektörlerde yaygın olan 3LCD teknolojisini kullanıyor.

Bir oturma odası projektöründen beklediğiniz gibi Epson EH-TW740, kullanmadığınız zamanlarda bir dolaba sığacak ya da kullandığınızda bir sehpaya oturacak kadar küçük. Cihazın gövdesi parlak beyaz plastikten ve 2.8 kg ağırlığında. Projektörün merceği sağ tarafta ve üstte yakınlaştırma ile odak ayarlarına erişim sağlayan düğmeler var. Projektörün sol ve sağ taraflarındaki havalandırma delikleri, ısıyı dışarı atmasına izin veriyor, bu aynı zamanda dışarı biraz ışık sızıntısına da neden oluyor. Cihazın uzaktan kumandası oldukça küçüktür. Cihazın tüm ayarlarını üzerindeki tuşlar yoluyla ya da uzaktan kumandası üzerinden yapabiliyorsunuz. Düğmeler küçük ama arkadan aydınlatma özelliği yok. Bu nedenle karanlık bir odada doğru tuşu bulmaktan zorlanabilirsiniz.

Epson’un parladığı yerlerden biri 3300 lümen parlaklığı. Bu, DLP tabanlı projektörün tipik bir oturma odasında ortam ışığını kesmesi için yeterli. Cihaz aynı zamanda FHD çözünürlüğe sahip. Fiyatı göz önüne alındığında EH-TW740, 4K veya yüksek dinamik aralıklı oynatmayı desteklemiyor. Son derece yüksek parlaklığına rağmen, tek bir lambadan Cihazın lamba ömrü normal kullanımda 6 bin saat, ekonomik modda ise 12 bin saat kadar. Yani bu projeksiyonu hiç kapatmaz sürekli normal modda çalıştırırsanız 250 ila 500 gün arasında kullanım ömrü elde edebilirsiniz. Gerçek kullanımdaysa bu cihazı günde 4-5 saat açık tutarsanız, yaklaşık 9 – 10 yıl kadar performans alabiliyorsunuz.

EH-TW740, 30 ila 386 inç arasında görüntü üretebiliyor. Buna ek, cihaz dinamik, parlak sinema, sinema ve oyun gibi farklı modlara da sahip. Ön ayarlar oldukça kullanışlı ve sunulan renkler ise gayet başarılı. PS5 ile oyun modu da gayet iyi çalışıyor. DVD oynatıcıları, oyun konsolları ve daha fazlasını bağlamanız için burada iki adet HDMI girişiniz bulunuyor. Ancak ayrıca satılan bir USB Wi-Fi dongle'ı da var. Bu ve telefonunuza indireceğiniz Epson iProjection uygulamasıyla cihaza, kablosuz olarak telefonunuzdan bağlanabiliyorsunuz. Bir Android TV Stick de satın alarak bu projeksiyonu direkt televizyona çevirebilirsiniz.

Kurulum konusunda EH-TW740’ı bir dakikadan kısa sürede hazır hale getirebilirsiniz. Cihazı masanızın üzerine koyduktan sonra, yansıtacağınız resme göre yakınlaştırma ve odağı ayarlamanız yeterli. Projeksiyon, görüntünün hızla konumlanmasına yardımcı olan trapezoid düzeltme özelliğine de sahip. Bu sayede cihazı illa perdenin ya da duvarın tam karşısına koymak zorunda değilsiniz, çapraz bir yere de yerleştirebiliyorsunuz Bundan sonra, oda koşullarınıza en uygun resim ön ayarını seçmeniz yeterli. Parlak, elbette gündüz veya ışıklı bir oturma odası için en iyi seçenek. Karanlık bir oda için sinema en iyi seçeneğiniz.

Bu projektörle elde edebileceğiniz devasa görüntü boyutları, tipik bir TV ekranından çok daha sürükleyici ve çekici. Görüntü kalitesi anlamında EH-TW740, en eğlenceli deneyimlerinden birini sunuyor. Görünürlük tarafında, oldukça aydınlık bir odada bile yeterli. Buradaki 3300 lümen parlaklık, ortam ışığını delerek canlı bir resim sunmak için yeterli. Renkler zengin ve doğal görünüyor. Projektörlerin ortam ışığıyla mücadele ederken genellikle sıkıntı çektiği o sönük, solmuş görünümden de kaçınıyor. Karanlık alanlar, ortam ışığında da çoğu projektörün sahip olacağından daha ince gölge ayrıntılarını koruyor. Bu yüzden, her zamanki içi boş görünümden ziyade burada bir derinlik hissi var. Direkt güneş ışığına maruz kalmadığı sürece abartılı gren veya gürültü olmadan HD kaynaklar da etkileyici. Cihaz, çok parlak alanlarda ayrıntıları da koruyor. Buna ek etrafta biraz ortam ışığı olduğunda bile siyah seviyesi eksikliklerini gizleyebiliyor. Farklı lamba modlarına geçirmek ise siyah seviyesi durumunu iyileştirebiliyor, ancak tam olarak düzeltemiyor. Epson EH-TW740, bir oyun ekranı olarak da oldukça iyi çalışıyor. Oyun modu ile gecikme hissi azaltılıyor. Öte yandan parlaklığı, zengin renkleri ve çoğunlukla güçlü keskinliği oyun grafiklerine çok uygun. Tek sorun, gizli düşmanlar da dahil olmak üzere ince ayrıntıları ortaya çıkarmanın zor olabilmesi. Bu da çok karanlık grafiklere sahip oyunlarda görülüyor.

Cihazın üzerinde 2W gücünde hoparlör de var. En yüksek ses seviyesinde bile o kadar sessiz ki bazen projektörün soğutma fanlarının gürültüsünün üzerinde bir şey duymakta zorlanabilirsiniz. Bir spor müsabakasını izliyorsanız herhangi bir atmosfer yaratmayı başaramıyor. Bu yüzden görüntüden daha iyi keyif alabilmeniz için cihazı bir ses sistemine bağlayabilirsiniz.

Sinema geceleriniz için bir ev sineması projektörü istiyorsanız, Epson EH-TW740 ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Aynı zamana odanızı tamamen karartmak zorunda kalmadan filmler, TV veya spor müsabakaları izlemek için yine Epson’un bu modeline bakabilirsiniz.