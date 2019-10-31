Ali KESER / POSTA

Kadir Doğulu oyunculuk kariyerine 2010’da ‘Küçük Sırlar’ ile başlamıştı.

Kadir Doğulu ilk kez tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Haldun Dormen ile Göksel Kortay’ın yazdığı, Hakan Eratik, Yeliz Şar, Oliver Spence ve Çiğdem Batur’un yer aldığı ‘Amiral Battı Kaçıyorusss’un başrolünde.

'Er meydanı dedikleri bu yerin kuralları bambaşkaymış'

Amiralin (Kemal Ertürk) müstakbel damadı ‘Caner’i canlandıran Kadir Doğulu dünkü provada şöyle konuştu:

“Er meydanı dedikleri bu yerin kuralları bambaşkaymış. Göksel Hoca sayesinde kendimi şanslı hissediyorum. Eşim (Neslihan Atagül) ile de evde çalışıyorum. Bana destek oluyor. Umarım başarırım.”





Bu haberi de okudular Kadir Doğulu ilk kez anlattı: Birbirimize hiddetli bir şekilde bağırınca...