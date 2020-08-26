Futbol Eran Zahavi Fenerbahçe'den haber bekliyor

Eran Zahavi Fenerbahçe'den haber bekliyor

Futbol

Eran Zahavi Fenerbahçe'den haber bekliyor

TRT Sport'da yer alan habere göre Fenerbahçe, İsrailli forvet Eran Zahavi ile görüştü. Menajerler tarafından oyuncu için ücret soran Fenerbahçe, yıllık 2.5 milyon euro ve 1 milyon euro da imza parası cevabı aldı. Daha önce Avrupa'da sadece Palermo'da oynayan 33 yaşındaki Zahavi, 2016 yılında Çin'e 7.2 milyon euro'uua transfer olmuştu. Zahavi Çin'de bu sezon 7 maçta 4 golle oynuyor. Tüm kariyeri boyunca ise 426 maçta 259 gol 58 asisti bulunuyor.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 09:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT Sport'da yer alan habere göre Fenerbahçe, İsrailli forvet Eran Zahavi ile görüştü. Menajerler tarafından oyuncu için ücret soran Fenerbahçe, yıllık 2.5 milyon euro ve 1 milyon euro da imza parası cevabı aldı.

Daha önce Avrupa'da sadece Palermo'da oynayan 33 yaşındaki Zahavi, 2016 yılında Çin'e 7.2 milyon euro'uua transfer olmuştu.

Zahavi Çin'de bu sezon 7 maçta 4 golle oynuyor. Tüm kariyeri boyunca ise 426 maçta 259 gol 58 asisti bulunuyor.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beşiktaş Paok karşısına hangi 11'le çıkacak?