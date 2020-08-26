TRT Sport'da yer alan habere göre Fenerbahçe, İsrailli forvet Eran Zahavi ile görüştü. Menajerler tarafından oyuncu için ücret soran Fenerbahçe, yıllık 2.5 milyon euro ve 1 milyon euro da imza parası cevabı aldı.

Daha önce Avrupa'da sadece Palermo'da oynayan 33 yaşındaki Zahavi, 2016 yılında Çin'e 7.2 milyon euro'uua transfer olmuştu.

Zahavi Çin'de bu sezon 7 maçta 4 golle oynuyor. Tüm kariyeri boyunca ise 426 maçta 259 gol 58 asisti bulunuyor.