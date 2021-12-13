Eran Zahavi'ye ikinci kez hırsız şoku
Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Eran Zahavi'nin evi son 7 ayda ikinci kez soyuldu. Zahavi ailesi bir önceki soygunda büyük tehlike atlamış, Eran Zahavi şehir dışındayken eşi ve dört çocuğu hırsızlar tarafından rehin alınarak iple bağlanmıştı.
13 Aralık 2021, Pazartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Hollanda basınındaki haberlerde Eran Zahavi'nin evinin bir kez daha soyulduğu yazıldı. İsrailli forvet, ailesiyle beraber Dubai'de tatildeyken eve giren hırsızlar soygunu gerçekleştirdi.
Zahavi ailesinin evine 7 ay önce de hırsızlar kurye kılığında girmiş, takımıyla deplasmanda olan Eran'ın eşini ve dört çocuğunu iple bağlamak suretiyle rehin almıştı.
Mayıs ayında De Telegraaf'ta çıkan haberde, Zahavi'nin Willem deplasmanında olduğu gün eve giren hırsızların, 32 yaşındaki oyuncunun eşi Shay ve çocuklarını rehin aldığı yazılmıştı. Biri 8, diğer ikisi 5 yaşında olan çocukları ve Shay Zahavi'yi iplerle bağlayan silahlı hırsızlar, evdeki değerli eşyaları çalmıştı