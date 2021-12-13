Hollanda basınındaki haberlerde Eran Zahavi'nin evinin bir kez daha soyulduğu yazıldı. İsrailli forvet, ailesiyle beraber Dubai'de tatildeyken eve giren hırsızlar soygunu gerçekleştirdi.

Zahavi ailesinin evine 7 ay önce de hırsızlar kurye kılığında girmiş, takımıyla deplasmanda olan Eran'ın eşini ve dört çocuğunu iple bağlamak suretiyle rehin almıştı.

Mayıs ayında De Telegraaf'ta çıkan haberde, Zahavi'nin Willem deplasmanında olduğu gün eve giren hırsızların, 32 yaşındaki oyuncunun eşi Shay ve çocuklarını rehin aldığı yazılmıştı. Biri 8, diğer ikisi 5 yaşında olan çocukları ve Shay Zahavi'yi iplerle bağlayan silahlı hırsızlar, evdeki değerli eşyaları çalmıştı



