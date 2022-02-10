Erasmus hibesiyle ilgili iddiaya yanıt! Bakan duyurdu
Erasmus hibelerine dönemlik yerine 2.5 aylık hibe ödemesi yapıldığı iddialarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıt verdi.
10 Şubat 2022, Perşembe 09:26 Son Güncelleme:
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Türkiye'den Avrupa'ya giden öğrencilerin Erasmus hibelerine "ekonomi ayarı" yapılarak dönemlik yerine 2.5 aylık hibe ödemesi yapıldığına ilişkin iddia TBMM gündemine taşındı.
İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat'ın soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye Ulusal Ajansı'nın öğrencilerimize, yarım veya tam dönemlik hibeler yerine 2,5 aylık hibeler verilmesine ilişkin bir kararı bulunmamaktadır" dedi.
AB tarafından verilen hibe desteğinin amacı dışında başka alanda kullanılmasının mümkün olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Türkiye Ulusal Ajansı'nın öğrencilerimize, yarım veya tam dönemlik hibeler yerine 2.5 aylık hibeler verilmesine ilişkin bir kararı da bulunmamaktadır.”
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