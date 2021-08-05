Eray Şamdan finalde yenildi, gümüş madalya aldı

Erkekler kumite 67 kiloda milli karateci Eray Şamdan, Ürdünlü rakibi Abdel Rahman Almasatfa'yı mağlup ederek finale yükselmişti. Türk karate tarihinde bir ilki başaran Eray, mücadelenin ardından finali babasına armağan etti.

Milli sporcu, "Babam olmasaydı burada olamazdım" dedi.

Eray, final mücadelesinde ise Fransız karateci Steven da Costa ile karşılaştı ve mağlup oldu. Milli karateci bu sonuçla Olimpiyatlardan gümüş madalya ile döndü. Final müsabakasının ardında konuşan sporcu, "Karatenin de Türkiye'de ilk madalyasını getirmiş oldum. Ayrı bir gururum var. Ülkemizde zor zamanlar yaşanıyor. Biz de burada başarımızla bir nebze de olsa vatandaşlarımızın gönlüne su serptiysek ne mutlu bize" dedi.