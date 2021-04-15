Türkiye Erbil Havalimanı kapandı! THY uçağı geri döndü

Erbil Havalimanı kapandı! THY uçağı geri döndü

Türkiye

Erbil Havalimanı kapandı! THY uçağı geri döndü

Irak'ın Erbil Havalimanı'na düzenlenen hava saldırısı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılırken, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı da Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.

15 Nisan 2021, Perşembe 09:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'na dronlar ile hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası yetkililer havalimanını kapatma kararı aldı. Bu sırada havada olan THY'nin İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı Erbil hava sahası üzerinde tur attı. Airbus A321 tipi uçağın kaptan pilotu Ankara'ya geri dönme kararı aldı. Uçak saat 23.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. 



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Bi' zahmet artık!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Mustafa Sarıgül aday olacak mı?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Hani nerede aday?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Market çalışma saatleri! Marketler saat kaça kadar açık? A101, Migros, BİM, ŞOK çalışma saatleri