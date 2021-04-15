Erbil Havalimanı kapandı! THY uçağı geri döndü

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'na dronlar ile hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası yetkililer havalimanını kapatma kararı aldı. Bu sırada havada olan THY'nin İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı Erbil hava sahası üzerinde tur attı. Airbus A321 tipi uçağın kaptan pilotu Ankara'ya geri dönme kararı aldı. Uçak saat 23.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.





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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)