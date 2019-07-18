Erbil saldırısında şehit olan Osman Köse bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Dışişleri Bakanlığı, dün Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan başkonsolosluk çalışanı Osman Köse'nin cenaze töreninin bugün düzenleneceğini açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün (17 Temmuz) Erbil’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse’nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir" denildi.