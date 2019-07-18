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Erbil saldırısında şehit olan Osman Köse bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Dışişleri Bakanlığı, dün Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit olan başkonsolosluk çalışanı Osman Köse'nin cenaze töreninin bugün düzenleneceğini açıkladı

18 Temmuz 2019, Perşembe 11:36
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Erbil saldırısında şehit olan Osman Köse bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dün (17 Temmuz) Erbil’de uğradığı silahlı saldırı sonucunda şehit olan Erbil Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse’nin naaşı bugün Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir" denildi.

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