Dünya Erbil'de havaalanına füzeli saldırı

Erbil'de havaalanına füzeli saldırı

Dünya

Erbil'de havaalanına füzeli saldırı

Irak’ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

15 Şubat 2021, Pazartesi 22:39 Son Güncelleme:
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı. İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.



ERBİL (AA)

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