Irak’ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının da bulunduğu restorana silahlı saldırı düzenlendi.

AA: 1 KONSOLOSLUK ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Anadolu Ajansı, saldırıda 1 konsolosluk çalışanının şehit olduğunu duyurdu. Saldırı sonrası olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, Erbil Başkonsolosluğu'nda bir görevlinin, konsolosluk dışında bulunduğu bir sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Bugün öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi, Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz" denildi.