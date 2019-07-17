Erbil’deki şehit ateşi Mersin’e düştü

Edinilen bilgiye göre, Erbil’in merkezinde yer alan Deream City bölgesindeki bir restorana bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu'nun çalışanı Osman Köse şehit oldu, bir Iraklı hayatını kaybetti.

MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Köse’nin Mersin’in merkez Yenişehir ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi’nde oturan baba Ramazan ile anne Sıdıka Köse’ye, acı haberi yetkililer verdi. Saldırıda evlatlarının şehit düştüğünü öğrenen anne ile baba, gözyaşlarına boğuldu.

Aile, Ankara’daki tören için Adana Havalimanı'na gitti. Ailenin oturduğu ev ile yakındaki evler Türk bayraklarıyla donatılırken, yakınlarını, komşuları ve yetkiler teselli etmeye çalıştı. Şehit Köse’nin evli olduğu ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Köse’nin yarın Mersin’de toprağa verileceği bildirildi.

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MERSİN (İHA)