Ercan Kesal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Nazan Kesal kimdir?

Yazar, hekim, oyuncu, senarist Ercan Kesal sinemada hayat verdiği karakterle izleyenlerin ilgisini çekmeye başardı. Türkiye’nin baba karakterlerinden biri olan Ercan Kesal internette merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Ercan Kesal kimdir? Ercan Kesal nereli ve eşi Nazan Kesal kimdir? İşte Ercan Kesal’in biyografisi…

ERCAN KESAL KİMDİR?

1959 Avanos (Nevşehir) doğumlu olan Ercan Kesal, ilk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamladı. 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu. 1984-90 yılları arasında Ankara’nın kasaba ve köylerinde hekimlik yaptı. 1990 yılında geldiği İstanbul’da özel sağlık sektöründe yer alarak; poliklinik ve tıp merkezleri kurdu. Halen,1997 yılında kurduğu Özel Okmeydanı Hastanesinin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. 2004-2006 yıllarında İTİCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji dalında Master Eğitimini bitirdi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora Eğitimini sürdürüyor.

Nuri Bilge Ceylan'ın "Uzak" filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin Üç Maymun ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinde senarist ve oyuncu, Vavien, Derin (kısa), Saç, Küf, Yozgat Blues, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Hükümet Kadın (1-2) , Ben O Değilim, Yol Kenarı, Paranın Kokusu, Bulantı, Kelebekler, "Görülmüştür" gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı.

İlk şiir ve yazıları, Tıp Fakültesi öğrencisi iken, İzmir’de çıkan “Dönem” dergisinde yayımlandı. Mecburi hizmet yıllarında “Son Reçete” dergisinde söyleşiler yaptı, yazılar yazdı. “Era Yayınları”nın kurucularından oldu. “Şizofrengi”de yazdı. Gazetelerde her pazar düzenli olarak güncel hikayeler ve denemeler yayımladı.

“Peri Gazozu” isimli kitabı 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında yayımlandı. 2015 yılında "Nasipse Adayız" isimli novellası yayınlandı. 2016 yılında "Zamanın İzinde" ve 2017 yılında "Aslında" kitapları yayınlamıştır. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır.

NAZAN KESAL KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yükseköğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.

Başrolü Deniz Baysal ve Afra Saraçoğlu ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol almakta Fazilet karakterini canlandırdı.