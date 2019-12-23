Ercan Kont hayatını kaybetti

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont, bir süredir kaldığı Merkez Seyhan ilçesindeki huzurevinde hayata gözlerini yumdu. Bir televizyon programında okuduğu "Cinnet" şiiriyle de bilinen Kont'un daha önce iki defa beyin ameliyatı geçirdiği ve alzaymır hastası olduğu öğrenildi.

Ercan Kont, Adana'da 1942 yılında dünyaya geldi. Edebiyat ve şiirle ön plana çıkan Ercan Kont, öğrencilik yıllarında Adana Belediyesi Şehir tiyatrosunda oynamaya başladı. 1964-65 tiyatro sezonunda Adana Belediye tiyatrosunda sahnelenen Shakespeare'in Othello'sunda figüran olarak bulunduktan sonra pek çok oyunda oynadı.

Emekli olduktan sonra sunuculuk yaptı

Adana Halk Tiyatrosu kurucusu olan Ercan Kont, 1980'de Adana Belediyesi şehir tiyatrosunun yeniden kuruluşuna katıldı ve tiyatro müdürü oldu. Bu görevinden emekli olduktan sonar özel gün, geceler ve festival gibi etkinliklerde sunuculuk yaptı.



