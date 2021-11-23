Sanatçı Semiha Yankı, Ercan Turgut’un vefatıyla ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Olmadı be Ercan…Çok erken çok…Ateş düştü içime…Huzurla uyu yoldaşım… Ahhh ahhh! ifadelerini kullandı. Acı haberin ardından “Ercan Turgut kimdir, kaç yaşında ve neden öldü?” araştırmaları da yoğunluk kazandı…

ERCAN TURGUT KİMDİR?

Ercan Turgut, 7 Ekim 1952 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi. Sanat hayatına henüz 13 yaşında adım atan Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” isimli ilk albümünü piyasaya sürdü.

Güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 yılında çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 90’lı yıllarda ise “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etti.

ERCAN TURGUT KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ercan Turgut bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sevilen isim 23 Kasım Salı günü 69 yaşındayken, kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybederek hayata gözlerini yumdu.

ERCAN TURGUT ALBÜMLERİ