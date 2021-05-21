Erçin Polat: Türkiye’de beni en çok Bodrum etkiledi

İş hayatında pek çok şehir ve ülke gezdiğini söyleyen Erçin Polat, Bütün bu lokasyonlar arasında kendisini en çok etkileyen yerin Bodrum olduğunu söyledi.

Polat, “Öğrenciyken gezdiğim Britanya Adaları ve Avrupa şehirlerinin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine seyahatlerim oldu. Ülkemde de gezdiğim ve ilham aldığım şehirler de var. Ancak Bodrum, bütün bu gezip gördüğüm yerler arasında yaşamak için seçeceğim ilk yer. Denizinin renginden tutun mimari yapısına ve doğasına kadar beni bu kadar büyüleyen başka bir yer daha olmadı şimdiye kadar. Eğer bir gün biri bana hayatının geri kalanını geçirmek için tek tercih hakkın var neresini seçerdin? dese ‘ Bodrum’ derim. O kadar aşığım buraya” diyerek Bodrum sevgisinin boyutlarını ifade etti.

Polat, ayrıca Bodrum için planladığı projeyi de hayata geçirdi. Şehrin doğasına ve mimari yapısına dost, ama aynı zamanda modern yapı tasarımlarından oluşan proje ile bizzat ilgilenen Polat, “ Bu projeyi tasarlarken Bodrum’a ihanet eden tasarımlar ortaya koyamazdım. Öyle bir proje tasarlamalıydım ki; hem modern hem de şehrin karakteriyle uyumlu olmalıydı. Bu projenin her santiminde emeğim ve Bodrum’a olan sevgim var. Bir gün burada yaşamak bana nasip olduğunda işte tam da böyle bir projede olsun isterim. Umarım burada yaşama hayalim bir gün gerçek olur.” şeklindeki sözleriyle projenin tasarım aşamasındaki ilhamını açıkladı.