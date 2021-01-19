Türkiye Erciyes Kayak Merkezi'nde oteller tamamen doldu

Erciyes Kayak Merkezi'nde oteller tamamen doldu

Türkiye

Erciyes Kayak Merkezi'nde oteller tamamen doldu

Kar seviyesi artınca Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde oteller tamamen doldu. 1500 yatak kapasiteli oteller tıklım tıklım. İşte görüntüler...

19 Ocak 2021, Salı 12:19 Son Güncelleme:
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Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde kar seviyesinin artmasıyla birlikte oteller tamamen doldu. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

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Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon bu yıl 15 Aralık'ta açıldı. Son dönemde yağan kar ile birlikte pistler kayak için elverişli duruma geldi. 1500 yatak kapasiteli oteller son yağan karın ardından tamamen doldu.

Özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen yabancı turistler ile yerli turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Tatilcilerin kimisi de snowboard yaptı.

Sarıyer'de kar yağarken boğazın serin sularına girdi

Sarıyer'de ilkokul öğretmeni Murat Tosun dün sabah yoğun kar yağışı altında İstanbul Boğazı'nın serin sularına girdi.  Sarıyer'de dün sabah saatlerinde ilkokul öğretmeni Murat Tosun, Taş İskele'de kar yağışına aldırış etmeden denize girdi.

Tosun, önce karların içine uzandı, sonrasında denize girdi ve bir süre yüzdü.

Sarıyer'de doğup büyüyen Tosun, "Çocukluğumuzda yaz kış demeden denize giren Nubar Terziyan'a çok özenirdik. Acaba biz de bir gün yapabilir miyiz diye. Son birkaç yıldır da alışkanlık haline geldi. Zaten Sarıyer'in yazını da kışını da çok seviyorum. Her mevsimde denize giriyorum. Çok keyifli. Kar varken denize girmeden önce kendimi karla soğutuyorum, sonrasında zaten deniz dışarıya göre daha sıcak geliyor." dedi.

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