Erciyes Üniversitesi 12 öğretim üyesi alıyor! Başvuru nasıl yapılır?

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Veteriner Fakültesi’ne 12 öğretim üyesi alıyor. İşte başvuru şartları ve ilanın detaylar…

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Veteriner Fakültesi’ne; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alıyor.

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Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, yayımlandığı tarihten itibaren (15.) günün mesai saati bitiminde sona eriyor.



