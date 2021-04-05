Türkiye Erciyes Üniversitesi 20 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Erciyes Üniversitesi 20 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Türkiye

Erciyes Üniversitesi 20 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli almak için ilan açtı. İşte ilanın detayları.

05 Nisan 2021, Pazartesi 17:16 Son Güncelleme:
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Erciyes Üniversitesi 20 sözleşmeli sağlık personeli alıyor. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (b) bendine göre Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) son gün olarak belirlendi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.

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