Türkiye Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Erciyes Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 31 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

21 Mayıs 2021, Cuma 17:12 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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