Erciyes Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü 33 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
06 Temmuz 2021, Salı 17:29 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" açıklaması yapıldı
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