Erciyes Üniversitesi Güney-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Kuzey-Batı Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Grafik Tasarımı, Rekreasyon bölümlerine Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacak. Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’ne; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacak. Öğretim Üyeliğine başvurular 8-22 Mart tarihleri arasında yapılabilecek.

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