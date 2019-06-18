Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'nden bugün yapılan açıklamada "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme Ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Duyuru sonrası bu ilana başvuru yapmak isteyenler şartları ve istenilen belgeleri araştırmaya başladı.