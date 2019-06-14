Erciyes Üniversitesi yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı!
Erciyes Üniversitesi Enstitülerine 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı güz döneminde öğrenci alınacak. İşte Enstitülerin öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları…
Erciyes Üniversitesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öğrenci alım ilanı yayınlandı. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü’ne öğrenci ve doktora öğrencileri alınacak. İşte ilanın detayları…
Erciyes Üniversitesi Enstitülerine 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacaktır. Adayların, Erciyes Üniversitesi ve Enstitülerin WEB sayfalarında belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekiyor.
Enstitülerin öğrenci kabul edecek anabilim dalları, kontenjanları, başvuru ve kesin kayıt şartları Erciyes Üniversitesi'nin (http://www.erciyes.edu.tr) WEB sayfasından öğrenilebilir.