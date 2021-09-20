Türkiye Erciyes'e eylül ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Erciyes'e eylül ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Türkiye

Erciyes'e eylül ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisine kar yağdı. Eylül ayında yağan karla birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı

20 Eylül 2021, Pazartesi 10:33 Son Güncelleme:
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Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren yağmur, Erciyes'te kara dönüştü.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI!

Dağın 3 bin 500 rakımdaki Hörgüçkaya mevkisi ile yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle Erciyes'in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 6 dereceye kadar düştü. (AA)

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