Türkiye Erciyes'ten acı haber! Çığ altında kalan turist hayatını kaybetti

Erciyes'ten acı haber! Çığ altında kalan turist hayatını kaybetti

Türkiye

Erciyes'ten acı haber! Çığ altında kalan turist hayatını kaybetti

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan Kanadalı turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

16 Ocak 2022, Pazar 19:57 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.30 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi kamp alanında meydana geldi. Erciyes'te kayak yapan Kanadalı turist Micheal Kreeft, vadilerin bulunduğu pist alanı dışına çıktı.


Pist dışında kayak yapan Kreeft, kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu altta kaldı. Turistin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)

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