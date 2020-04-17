Ercüment Ovalı duyurdu: Corona virüs tedavisinde heyecanlandıran gelişme
Türk profesör Ercüment Ovalı'dan corona virüs tedavisi için umutlandıran bir haber geldi. Ovalı, ''1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.'' dedi.
17 Nisan 2020, Cuma 00:00 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve günlerdir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" diyerek büyük merak uyandırmıştı.
Türkiye'de ve dünyada virüs için aşı ve ilaç tedavi araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamayla 23 Nisan'ı işaret eden Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan corona virüs tedavisi için yeni bir açıklama geldi. Ovalı, ''1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.'' dedi.
Dornaz alfa nedir?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, dornaz alfa ilacının acilen hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı açıklamasında bulundu. Peki dorfaz alfa ilacı nedir?
Dornaz alfa, DNA’yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I’nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam mukusunda bulunan DNA’yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.
https://twitter.com/ercumentovali/status/1250889637171810304
Türk profesör Ercüment Ovalı'dan yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek