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Türkiye Ercüment Ovalı'dan 'corona virüse yakalandı' iddiaları hakkında açıklama

Ercüment Ovalı'dan 'corona virüse yakalandı' iddiaları hakkında açıklama

Türkiye

Ercüment Ovalı'dan 'corona virüse yakalandı' iddiaları hakkında açıklama

Prof. Dr. Ercüment Ovalı corona virüse yakalandığı iddialarını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanladı.

03 Mayıs 2020, Pazar 14:40 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virüsü bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir" açıklamasında bulundu.


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