Erdal Özyağcılar: O rol bana yazılmıştı

1989 yılında yayınlanan “Bizimkiler” dizisinin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan Erdal Özyağcılar, dizi oyunculuğunun başlangıcını anlattı. Müjde Ar, Şener Şen ve Uğur Yücel’in rol aldığı “Arabesk” filmindeki Uğur Yücel’in oynadığı rolün aslında kendisine yazıldığını söyleyen Erdal Özyağcılar, “O rolü kabul edeceğim sırada yapımcı Güner Namlı, bana ‘Bizimkiler’ dizisinden bahsetti. Ya ‘Bizimkiler’deki Şükrü rolüne ya da ‘Arabesk’ filmine tamam diyeceğim. Dizi daha hayırlı olur diye düşündüm” dedi. Bu tercihinden dolayı pişmanlık yaşamadığını da dile getiren Erdal Özyağcılar, “Gelen rolleri iyice bir düşünürüm. Asla bir pişmanlığım olmaz” şeklinde konuştu.

'BEN ŞAMANIM'

Şaman olduğunu söyleyen Erdal Özyağcılar, bunun sebebini yaşadığı anıyla anlattı: “9-10 yaşlarındayken bir bayram günü, ben hızla kendimi tırabzanlardan aşağı attım. Çenemin üstüne düştüm. Komaya girmişim. 2 gün hiç uyanmadım, ateşler içinde yandım. Her akşam yatağımdan balonla yükseliyordum, çatı açılıyordu, gökyüzüne çıkıyordum. Bir yerlere gittim. Hatta o şamanizm kitaplarını okuduğumda ‘Hepsini ben yaşadım bunların’ dedim. O şaman olayı ya böyle bir olaydan sonra ya da ölüme yakınken olurmuş.”

'AKADEMİDE OKUYAN TALEBELER GİBİYDİK'

Sinema anılarından bahseden Erdal Özyağcılar, “Ertem Eğilmez çok büyük bir enerjiydi. Şener Şen ile epeydir görüşmüyoruz ama dünya şekeridir. Biz o zaman bir akademide okuyan talebeler gibiydik. Kemal Sunal olsun, ben olayım... Şener Şen, Ayşen Gruda ile hep gülüşürdük. Güzel günlerdi” dedi.