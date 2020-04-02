Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şampiyon dizisinde canlandırdığı Yaman karakterine önceki gün veda etti. Oyuncunun diziden ayrılması hayranları üzdü. Erdal Özyağcılar, diziden ayrıldıktan sonra corona virüs nedeniyle eve kapandı. Özyağcılar, mutfağa girdi ve lavaş pişirdi.

Lavaş tarifini verdi

Evinde ilk kez lavaş yapmayı denediğini söyleyen Özyağcılar, önce lavaşları ince ince açtı sonra da tavada pişirdi. Oyuncu, “Efendim lavaş yapıyoruz. Bu tarifleri Instagram’dan öğrendik, bir yazardan öğrendik. Oklavamız olmadığı için Zeynep’in aksesuarlarını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle açıyoruz. Nasıl güzel oluyor mu efendim. Ne yapalım korona günlerinde evimizde lavaş yapıyoruz” diyerek lavaşın nasıl yapıldığını anlattı.