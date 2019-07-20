Erdal Özyağcılar'dan rap performansı
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar rap söylediği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
Erdal Özyağcılar, yıldızı hızla parlayan rapçi Ben Fero'nun Biladerim için parçasını söylerken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
71 yaşındaki Özyağcılar'ın gençlere taş çıkartan enerjisi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
'KAFAMA GÖRE'
Eğlenceli rap performansı kısa sürede binlerce beğeniye ulaşan Özyağcılar, videosuna 'Kafama göre..Akşam neşeniz olsun' notunu düştü.