Erdemli davranış, bir kişinin sosyal hayatta yapması gereken ve toplum tarafından da yapıldığında takdir edilen davranışlara denir. Güvenilir olmak, dürüst olmak, güzel ahlaklı olmak, alçak gönüllü olmak gibi davranışlar erdemli davranışlardandır.

ERDEMLİ DAVRANIŞ NEDİR?

Kişinin toplumsal hayatta toplum içindeki tutum ve eylemleri diğer insanlara fayda verecek şekilde olması önemlidir. Bu tutum ve eylemleri erdemli davranışlar çerçevesinde yapmanın tüm insanlığa faydası vardır.

Kişi yaşam içerisinde birçok olumlu ya da olumsuz durumlarla veya olaylarla karşılaşabilmektedir. Kişinin karşılaşmış olduğu durumlarda vereceği tepkilerin erdemli davranışlara uygun olması gerekmektedir. Örneğin; haksızlık olduğu zaman mazlumun yanında durmak erdemli davranışlardan biridir. Bu bakımdan her insanın erdemli olması dünyayı daha yaşanır bir hale getirecektir.

ERDEMLİ İNSANLAR NASIL DAVRANIR?

Bu hayatta en önemli hazinelerden bir tanesi akıldır. Akıl insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliktir. Erdemli bir birey olmak için öncelikle aklı iyi kullanmak gerekmektedir. Böylece kişi sosyal hayatta her şeyi olduğu gibi kabul etmez sorgulama ihtiyacı duyar. Bu sebeple erdemli bir kişi asla sorgulamaktan vazgeçmemelidir. Bunun yanı sıra insanların yapması gereken birçok erdemli davranışlar bulunmaktadır. Bunlar;

- Kişi akıl ve mantığının ışığında daima vereceği kararlarda cesur olmalıdır.

- Erdemli bir kişi her zaman adaletten yana olmalı ve herhangi bir konuda insanları yargılarken geniş çerçeveden bakmalıdır.

- Erdemli kişi yapacağı herhangi bir işte her zaman doğruluktan ve dürüstlükten yana olmalı ve bu konuda daima şeffaflığını korumalıdır.

- Erdemli kişi, yaptığı iş veya meslek her ne olursa olsun kazanılan paranın hakkını vermelidir.

- Erdemli kişi, insan ya da hayvan herhangi bir canlıya elinden geldiği ölçüde yardımda bulunmalı, ihtiyaçlarını gidermelidir.

- Erdemli kişi, elinde olana şükreder ve sahip olduklarının fazlasını saçıp savurmaz ve israf etmez.

- Erdemli insan, hırsının esiri olmayan, öfkesine yenik düşmeyen ve kimseye zararı dokunmayan kişidir.

ÖRNEK ERDEMLİ DAVRANIŞLAR NELERDİR?

Kişinin günlük hayatta yapması gereken birçok erdemli davranış örnekleri bulunmaktadır. Bunlar;

- Gözleri görmeyen ağma bir kişiyi yolda karşıdan karşıya geçirmek.

- Kışın sokak hayvanları için barınak yapmak ve karınlarını doyurmak.

- Zengin olan bir kişinin yardım paketi hazırlayarak fakirlere dağıtması ya da direkt olarak para yardımı yapmak.

- Mazlum olduğunu düşünülen kişi ya da kişilerin haklarını hiçbir çıkar gözetmeksizin savunmak.

Sayılan tüm bu davranışlar gibi daha birçok durumda önemli olan erdemli davranmaktır.

ESKİ ÇAĞLARDA ERDEMLİ OLMAK

Eski çağlarda birçok filozofun konusu erdemli olmak üzerinedir. Bu filozoflardan bazıları Aristoteles, Platon ve Sokrates'tir. Diğer adı fazilet olan erdem, mutluluk ile ilişkili iki önemli kavramdır. Sokrates gibi filozoflar yapılan ahlaksal davranışların amacının mutluluk olduğunu ileri sürmektedir.

Bu ahlaksa eylemlerinde tek başına olmayacağını ve bilgi ile mümkün olacağını belirtmektedir. Bu sebeple erdemli olmak ancak doğru bilgiye sahip olmakla mümkün olduğunu savunmaktadır.

Daha sonrasında erdemli olmak ahlak felsefesinin en önemli kavramlarından biri haline gelmiştir. Bu bakımdan ahlak felsefesinde ahlaki olan doğruluk erdemli olmak ile bir tutulmaktadır. Bunların yanı sıra Sokrates'e göre erdemli olmayı her insan öğrenebilir fakat her insanda aynı şekilde tezahür etmez.